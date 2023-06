Javi Galán sarà il primo acquisto dell'Atletico Madrid. Come riporta As, l'operazione è in via di definizione: il 28enne terzino sinistro lascerà il Celta Vigo dopo due stagioni ed entrerà a far parte della rosa di Simeone. C'è già l'accordo tra le società e con il giocatore, resta da concordare il numero di stagioni che lo legheranno al club della capitale.