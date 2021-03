Appuntamento attesissimo quello delle 16.15 di oggi allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, dove va in scenal. Le due squadre si presentano all'appuntamento con una classifica che, al momento, per quanto riguarda le prime tre posizioni della. E' evidente quindi che la stracittadina di oggi possa avere un significato determinante per le sorti del campionato spagnolo edizione 2020-21, soprattutto nel caso in cui la squadra didovesse riuscire a battere quella di, portandosi quindi a +8 e con una partita in meno. Colchoneros e Blancos si presentano all'appuntamento con la mente sgombra da altri pensieri, visto che entrambe giocheranno in Champions fra due settimane, nel ritorno degli ottavi di finale:, l'Atletico Madrid farà visita al Chelsea il 17 marzo. Per quanto riguarda la partita di oggi, Simeone non può contare su Jimenez ed Herrera, mentre Zidane deve fare a meno di Carvajal, Hazard, Mariano e Sergio Ramos.: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco, Koke, Llorente, Lemar; Correa, Suárez.: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Rodrygo.