Il Milan osserva e spera: Angel Correa si avvicina ai rossoneri. L'assist arriva da Valencia, dove Rodrigo - questa mattina - non si è presentato alla Ciudad Deportiva giallorossa per l'allenamento. Il motivo? Una cessione imminente all'Atletico Madrid, come confermato anche dal ds del Valencia, Mateu Alemany: "Questa mattina ci saranno novità". E le novità - come riporta AS - raccontano di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo, su una base di 55 milioni più 5 di bonus, con i Colchoneros che devono però prima devono completare le uscite.



SI SBLOCCA CORREA - Uscite legate a doppio filo con il Milan. L'Atletico, infatti, deve sistemare l'ex Kalinic e - soprattutto - Angel Correa. L'argentino resta il primo e unico obiettivo per l'attacco rossonero, forte di un accordo tra Maldini. Il giocatore, nei giorni scorsi, ha rifiutato un'offerta del Monaco, convinto a sbarcare in Italia alla corte di Marco Giampaolo.