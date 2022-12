L'Atletico Madrid accelera per Caglar Soyuncu, difensore centrale del Leicester City. I Colchoneros tengono d'occhio da diverso tempo il centrale turco ed in caso di una cessione in quel reparto, il suo acquisto potrebbe già essere anticipato a gennaio. Andranno chiarite però le richieste del club inglese per il giocatore che andrà in scadenza a giugno 2023. Lo riporta Marca.