Josè Mourinho vorrebbe un difensore centrale in più. Uno dei nomi attenzionati, oltre a quello di Ndicka, con interesse dal gm della Roma è infatti quello di Çağlar Soyuncu, ventiseienne turco che dal 2018 veste la maglia del Leicester City. Il suo contratto con le Foxies scadrà a giugno e in Inghilterra percepisce uno stipendio inferiore ai 2 milioni netti a stagione: due elementi che lo rendono un profilo appetibile per la Roma (che dovrà fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa e dal financial fair play). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.