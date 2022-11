Il futuro di Joao Felix all’Atletico Madrid è sempre più in bilico. Il non ottimale rapporto con Simeone e lo scarso minutaggio nel corso di questa stagione hanno messo in allarme l’agente del giocatore, Jorge Mendes, già all’opera per trovare una nuova sistemazione al proprio assistito. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da AS, alla dirigenza rojiblanca non è ancora pervenuta alcuna offerta per il 23enne talento portoghese. Ogni decisione verrà quindi rimandata al periodo successivo ai Mondiali.