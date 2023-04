Prosegue la, aperta dai tre anticipi del martedì tra cui il crollo del Real Madrid sul campo del Girona. Quattro incontri in programma in questo sabato, divisi su due fasce orarie.Si partecon due partite. L'di Simeone cerca la vittoria per portarsi a -2 dai blancos secondi in classifica e al Wanda Metropolitano ospita il. Allo stesso orario si gioca un delicatissimo scontro diretto per la salvezza: quello tra(31 punti) e(30).tocca al: i blaugrana di Xavi fanno visita ale cercano tre punti per portarsi a +14 sul Real, avvicinandosi sempre più all'aritmetica certezza del titolo. A Vigo, invece, ilse la vede con l'ultimo in classifica.Domenica gli ultimi tre incontri del turno: Villarreal-Espanyol e Valencia-Valladolid alle 19.30, Athletic Bilbao-Siviglia alle 22.