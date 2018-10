Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla dopo il 4-0 subito contro il Borussia Dortmund: "Sono stati superiori. Abbiamo giocato un buon primo tempo dove non è successo nulla ma è il Borussia ha trovato il gol. Nel secondo tempo siamo partiti molto bene, siamo stati vicini. Ma loro sono stati forti, precisi, veloci e hanno trovato il gol. Dobbiamo lavorare per migliorare come abbiamo sempre fatto. Ci sono tante giornate. Abbiamo la possibilità di qualificarci".