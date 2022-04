Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City:



"Tutti abbiamo pressione, anche se non so se pressione sia la parola giusta. Abbiamo responsabilità. Il City ha calciatori straordinari, sicuramente migliori di noi. Sono due partite, però. City e Bayern partono in vantaggio, ma l'anno scorso il Chelsea ha vinto, nessuno se lo aspettava ma è cresciuto ed è diventato forte".