Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, non è voluto intervenire in conferenza stampa sul futuro di Luis Suarez, in scadenza di contratto a giugno: "Cosa penso del rinnovo? E' una domanda tranello, è già successo in passato con Torres. Io ho parlato col giocatore, con la società e con le persone necessarie e ora devo pensare alla prossima partita col Valencia".