Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Manchester United: "Dietro questa vittoria c'è un lavoro grandissimo. In campionato non ci sta andando tutto bene come volevamo. Venivamo da una Liga vinta, non è facile replicarsi. In Champions abbiamo iniziato a far bene a Porto, in casa col Manchester United abbiamo fatto bene e oggi la squadra ha giocato una grandissima gara. Chiusi dietro, senza spazi, tagliando la loro velocità. Credo che si sia visto tutto questo".



E' una vittoria del Cholismo?

"E' una vittoria di squadra che continua a credere in quello che vogliamo e i risultati si stanno vedendo".

Ora testa alla Liga?

"S, ora dobbiamo pensare al Rayo. Sarà una gara tosta e in Liga ci sono tante squadre brave che non molleranno fino alla fine. Noi cercheremo di recuperare e fare una grande partita".