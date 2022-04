Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha presentato in conferenza la sfida di Champions League contro il Manchester City. All'andata i Colchoneros hanno perso 1-0 ricevendo critiche per il gioco espresso:



"Il nostro atteggiamento non si discosterà da quello in cui crediamo, speriamo di avere maggiori occasioni in transizione e che per i nostri giocatori sia una notte fantastica. Le critiche sull'atteggiamento difensivo? Alleno dal 2005 e non ho mai disprezzato un mio collega. Capisco che altri allenatori possono avere modi diversi di esprimere ciò che provano ma non condivido quando uno è sprezzante. Immagina cosa succederebbe se eliminassimo il City, sarebbe bello spengere tutte le critiche".