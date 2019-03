Qualche preoccupazione per Diego Simeone in vista del ritorno degli ottavi di Champions League di martedì sera, tra il suo Atletico Madrid e la Juventus. Questa mattina, infatti, Diego Godin ha interrotto in anticipo l'allenamento per una botta al quadricipite. Le condizioni del centrale uruguaiano - promesso sposo dell'Inter - saranno da verificare nelle prossime ore, ma la presenza all'Allianz Stadium è da considerare in dubbio.