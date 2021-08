Diego Pablo Simeone ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista dell'esordio in Liga domenica contro il Celta Vigo. Al tecnico argentino gli è stata fatta anche una domanda su Messi, dato che prima della firma con il PSG era stato accostato – a sorpresa – anche all'Atletico Madrid: “Non abbiamo parlato con Messi. Non c'è mai stata la minima opzione di prenderlo”.