Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla a France Football della corsa al Pallone d'Oro: "Quando è in forma non c'è un altro calciatore al mondo che sappia capire e interpretare il calcio come lui. E anche guardando al di là di tutto ciò che ha vinto la scorsa stagione, non c'è nessun giocatore al mondo che sia stato importante per la sua squadra come Griezmann. In senso assoluto possiamo dire che Messi e Ronaldo sono ancora i giocatori più forti del mondo, ma non in questo 2018. Quando un giocatore fa sì che tutta la squadra possa funzionare basandosi sulla propria intelligenza e le proprie giocate, ha un valore incalcolabile"