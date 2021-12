Diego Simeone nella conferenza stampa prima della partita contro il Siviglia parla anche di Joao Felix, visto che nelle ultime settimane si è parlato di una possibile partenza del 22enne portoghese, e dice: ​“João è un pezzo importante per la nostra squadra. Cosa devi ripetere per giocare di più? Prestazioni come quella dell'altro giorno al Bernabéu, in un grande secondo tempo dove ha mostrato tutto il talento che ha. Speriamo che lo ripeta più volte perché è il calciatore di cui abbiamo bisogno, lo stesso. João è molto bravo. In Portogallo tante volte non si comincia ma si finisce per giocare. Non c'è molta differenza rispetto a quello che gli succede in Portogallo con noi".