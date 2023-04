E' finita tra Diego Simeone e l'Atletico Madrid? Non è detto. Il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, ha aperto al rinnovo del tecnico: "Dico sempre la stessa cosa: i cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano. Stiamo con Simeone da 11 anni, ha ancora un anno di contratto e se vuole continuare, penso che se lo meriti. Non ci saranno problemi per rinnovare".