Non a gennaio (dove, dato l'infortunio di Diego Costa, si punterà ad una punta), ma per la prossima estate Diego Simeone vuole un fantasista, un 10 e l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad accontentarlo. Gli obiettivi del Cholo sono piuttosto chiari: secondo fichajes.net, il primo in lista è ​Nabil Fekir del Betis Siviglia, James del Real Madrid e Paulo Dybala della Juve.