L'Atletico Madrid spinge per Darwin Nunez. Lo conferma l'agente dell'attaccante del Benfica, Edgardo Lasalvia, ad A Bola: "Il club che è stato più attento e che ci ha parlato di più di Darwin è l'Atletico Madrid. Presto viaggerò in Europa per incontrare loro e il Benfica. Penso che il Benfica sarà aperto all'idea di fare una buona cessione, ma solo a fine stagione. Almeno così ci hanno detto, ma attenzione: la testa di Darwin, al momento, è al 100% sul Benfica".