Luis Suarez, attaccante dell'Atletico Madrid, in gol contro il Milan in Champions League, parla di Antoine Griezmann a Sport: "Il ritorno di Griezmann non mi ha sorpreso. Già 3-4 giorni prima del suo acquisto, avevo detto a De Paul e Correa che sarebbe tornato Antoine. La mia era solo un'intuizione, non sapevo niente di concreto. Griezmann è veramente felice, il gol contro il Milan lo ha liberato. Ha grande qualità e tutti gli vogliamo bene nello spogliatoio".