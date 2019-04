Secondo As, il centrocampista classe '95 dell'Atletico Madrid Saul sta seriamente valutando di cambiare aria in estate. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, il canterano colchonero è fortemente tentato dall'interesse di Barcellona, Manchester City e United. Blindato da una clausola rescissoria da 170 milioni di euro, Saul non gradirebbe più la tattica difensivista dell'allenatore Simeone ed è tra i più scontenti dell'evidente disparità salariale venutasi a creare tra Griezmann, il giocatore più pagato della rosa, e il resto della squadra.