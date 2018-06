Secondo As, l'Atletico Madrid è in una fase molto avanzata della trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020 del difensore classe '95 José Gimenez. L'intenzione dei colchoneros è di aumentare anche il valore della clausola rescissoria di 60 milioni di euro per allontanare i club di Premier League interessati e la Juventus.