Santiago Arias sta vivendo una stagione complicata. Ceduto in prestito al Bayer Leverkusen dall'Atletico Madrid, la situazione è diventata molto complicata per lui, ma sembra che si stia cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il nazionale colombiano è tornato in campo il 15 aprile, dopo un grave infortunio al perone occorso all'inizio di ottobre durante una partita con i cafeteros.Nel suo trasferimento in Germania,, ma tutto dipende dalla volontà delle aspirine di esercitare tale diritto e dal finale di stagione dello stesso Arias. Lo riporta il Mundo Deportivo.