Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia potrebbe lasciare il club a parametro zero e finire alla corte di Diego Simeone. Come riporta FootMercato, l'Atletico Madrid aveva già tentato di strappare il giocatore nelle ultime ore del mercato invernale, ma l'offerta era stata rifiutata. L'affare, però, sembra essere solo rimandato e ci sarebbe addirittura un accordo verbale tra le parti, benché non ci siano ancora firme.