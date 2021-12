Grazie al successo in rimonta per 3-2 sul campo del Bahia (con rigore di Hulk e doppietta di Keno), l'Atletico Mineiro ha vinto il campionato brasiliano con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del torneo. Infatti sono 10 i punti di vantaggio sul Flamengo, secondo in classifica e frenato sul pareggio per 1-1 a Recife.