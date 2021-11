L'arrivo degli investimenti americani che hanno fruttato un miliardo di dollari (circa 900 milioni di euro) alla federazione basiliana può portare a una rivoluzione del campionato. Il piano è quello di prendere come esempio le leghe americane, avendo così un sistema chiuso o semichiuso (senza promozioni e retrocessioni). L'obiettivo è quello di avviare il progetto già nel 2023 e per farlo partire, secondo quanto scrive Sportico, sarebbe stato contattato Rick Parry, ex direttore esecutivo della Premier League inglese, che ha reso possibile il successo economico e mediatico del campionato.



La federazione spera che questa mossa possa portare nuovi introiti e rendere il campionato brasiliano più appetibile all'estero. A sostenere il progetto è arrivato anche il parere del presidente del San Paolo, Julio Casares: "La differenza è la possibilità di avere grandi dirigenti con esperienza in operazioni di questo tipo. Così renderemo il campionato brasiliano un grandissimo campionato". Il calcio cerca nuove risorse e la via dei campionati elitari sembra la soluzione per mandare avanti il sistema.