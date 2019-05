Álvaro Morata, attaccante dell’Atlético Madrid, si è raccontato in una lunga intervista a Marca. Tra i temi affrontati anche la sconfitta contro la Juventus agli ottavi di Champions: “Ho pensato molto alla partita di Torino, ma alla fine per quanto ci pensi non cambierà niente. Se guardi i gol, ti accorgi che ne hanno fatti tre perché dovevano farne esattamente tre. Nessuno ha pensato che avremmo subito tre gol, ma questa è la Champions, basti guardare l’Ajax che non è andato in finale o la Juve eliminata dallo stesso Ajax: basta un dettaglio e sei fuori. Quella di Torino è stata una brutta partita in tutti i sensi, ma quel ko ci aiuterà ad essere più forti in futuro”.