Brutte notizie per l'Atletico Madrid in vista del proseguo del proprio percorso di Champions League e della sfida importantissima che vedrà i Colchoneros affrontare il Milan nel corso della prossima giornata.



Il giudice sportivo della Uefa ha infatti confermato che per il brutto intervento su Firmino del match perso poi 3-2 lo scorso 19 ottobre e per cui Antoine Griezmann era stato immediatamente espulso in campo, la squalifica è stata elevata a due giornate, di cui una già scontata contro il Liverpool nella gara di ritorno del 3 novembre.



L'Atletico Madrid, riporta la stampa spagnola, ha già annunciato alla Uefa che farà ricorso d'urgenza, ma se non dovesse essere accolto la stella francese non potrà scendere in campo mercoledì prossimo 24 novembre al Wanda Metropolitano contro il Milan.