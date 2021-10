Due gol percontro il Liverpool, ma a prendersi i titoli e i riflettori è stata: gamba alta e piede sul viso di Roberto Firmino rosso diretto. L'espulsione ha scatenato le polemiche, soprattutto quelle di, padre del giocatore, che sui social ha attaccato duramente usandocome metro di paragone: lo svedese è stato ammonito durante Porto-Milan per un intervento dalla dinamica simile (colpito in testa Mbemba), mentre a Grizou è stato dato il rosso. E questo non va giù ad Alain Griezmann, che scrive senza mezzi termini: "Zlatan giallo e Griezmann rosso. Banda di pagliacci".