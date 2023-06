Si chiude un’era che ha visto Maldini e Massara ridare una dimensione internazionale ha un club con una storia incredibile come quella del Milan. Ora ne inizia una nuova fatta di idee nuove in leggera rottura con il recente passato. Ecco perché la trattativa per portare Arnautović al Milan rischia di saltare definitivamente.



I MOTIVI DEL NO - Le prime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione vanno tutte in queste direzione: Arnautović viene considerato un attaccante forte, un leader nato, ma altresì un profilo non in linea con la filosofia societaria. Investire 7/8 milioni per un centravanti di 34 non è un investimento giusto, secondo la filosofia di Red Bird.



PIACE THURAM - Nuove idee per l’attacco: al nuovo Milan piace molto Thuram. L’attaccante della nazionale francese lascerà il Borussia Moenchenglabdach a parametro zero e ha tutte le caratteristiche tecniche e atletiche per l’idea di calcio che ha in mente Pioli ( sempre più coinvolto nelle scelte di mercato). La concorrenza è tanta e la trattativa deve essere ancora impostata, ma il Milan proverà a portare Thuram a Milanello nella prossima stagione.