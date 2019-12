Adesso che ha anche l'esperienza in Champions dalla sua, mister Gasperini è il ricercato numero uno per le panchine traballanti di mezza Serie A. L'ultima notizia in casa Napoli, riportata da tutte le testate locali, è la volontà di accaparrarsi il mister nerazzurro per la prossima stagione. Il patron del Napoli De Laurentiis starebbe infatti pensando di arruolare un traghettatore in caso di esonero di Carlo Ancelotti per chiudere la stagione 2019/2020 tra Gennaro Gattuso, Edy Reja e Cesare Prandelli. Da giugno, invece, vorrebbe dare vita a un nuovo ciclo con l'allenatore due record Gian Piero Gasperini, ma l'Atalanta non lo lascerà andare via tanto facilmente.