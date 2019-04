Dopo lo stop con la Lazio, l’Inter è chiamata a riprendere la corsa Champions da Genova, contro i grifoni di Prandelli. Il Genoa vanta un ruolino interno impressionate, nelle ultime 10 gare in casa infatti ha perso solo 1 volta e, tra le mura amiche, è riuscita a vincere anche contro l’imbattibile Juventus. I nerazzurri non hanno mai vinto nelle ultime 6 trasferte con i rossoblù, l’ultimo successo risale addirittura al 2011, ma stavolta la vittoria è a portata di mano. La pensano così gli esperti di Sisal Matchpoint che piazzano il successo interista a 2.00 e quello del Genoa a 4.20, con il pareggio a 3.20. D’accordo gli scommettitori, il 78% ha puntato sulla vittoria ospite, solo il 10% sui rossoblù. Mentre continua a tenere banco il caso Icardi, Spalletti non avrà ancora a disposizione Lautaro Martinez e dovrebbe così schierare di nuovo dal primo minuto Keita, in gol a 3.25. Nel Genoa, il principale indiziato a segnare è Sanabria, a 3.25.