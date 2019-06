L’avventura parigina di Leandro Paredes potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Infatti, il centrocampista argentino non ha convinto il Paris Saint-Germain a trattenerlo e per l’ex Roma si profila un clamoroso addio dopo solamente sei mesi, da quando, a gennaio, i francesi avevano sborsato 40 milioni per strapparlo allo Zenit San Pietroburgo. La decisione dei campioni della Ligue 1 rischia di avere importanti ripercussioni sul mercato della Juventus. Infatti, il PSG potrebbe mettere a segno un altro colpo stile Verratti, andando a pescare in Serie A. Il nome caldo è Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia, corteggiatissimo dalla Vecchia Signora e da altri club. L’irruzione del Paris Saint-Germain potrebbe cambiare ogni scenario. Lo riporta il Mundo Deportivo.