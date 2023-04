Il futuro di José Mourinho alla Roma è tutt'altro che certo e dalla Francia rimbalza una nuova indiscrezione: il Paris Saint-Germain torna a pensare allo Special One. Christophe Galtier lascerà la panchina dei parigini al termine della stagione e, riferisce RMC Sport, in cima alla lista di Luis Campos c'è proprio il connazionale Mou, legato ai giallorossi con un contratto fino al 2024.



MOU NON CHIUDE - I due hanno già lavorato insieme al Real Madrid (2012/13) e si ritroverebbero dieci anni dopo all'ombra della Tour Eiffel. Campos non ha ancora avviato i contatti, ma l'idea di puntare su Mourinho prende sempre più corpo e da parte sua lo Special One, si legge sul sito transalpino, non resterebbe insensibile a un'eventuale proposta, anzi. Nel frattempo, entro la fine della prossima settimana Campos è atteso a Doha, in Qatar, per un incontro con la proprietà del PSG, delusa dalle ultime due finestre di mercato. Mourinho non è comunque l'unico nome valutato dai parigini per il dopo Galtier: in lizza ci sono anche Thiago Motta, Julian Nagelsmann e Mikel Arteta.