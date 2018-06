Non solo Acerbi. Il difensore del Sassuolo rappresenta una pista concreta per la Lazio, ma non è l'unica. Nel caso non dovesse andare in porto (il nuovo tecnico potrebbe volerlo tenere a tutti i costi), Tare farà un tentativo per un altro difensore neroverde. Nel mirino c'è il difensore 26enne Gianmarco Ferrari. Il giocatore viene da una buona stagione con la Sampdoria, ha un riscatto alto, 13 milioni, la Samp vorrebbe uno sconto.



LA SITUAZIONE - La Lazio potrebbe approfittare di una possibile mancata intesa tra i due club ed inserirsi nell’affare, e portare a Roma un difensore affidabile. Che ha attirato le mire di grandi club: su di lui c'è l'interesse di Siviglia, Newcastle e Fulham.