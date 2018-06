A centrocampo la Lazio cerca un giocatore che abbia già calcato la Serie A, pronto, in grado di garantire ad Inzaghi un rinforzo immediato. Nella prossima finestra di calciomercato è caccia al centrocampista di qualità: come riporta il Corriere dello Sport, sul taccuino di Tare è spuntato il nome dell'ex Sampdoria Roberto Soriano.



MERCATO LAZIO - Il suo agente, Tullio Tinti, lo avrebbe già proposto alla Lazio: 10 gol e 7 assist in stagione con il Villarreal, l'italo-tedesco potrebbe decidere di tornare in Serie A. La Lazio lo valuta, pronta a rinforzare il centrocampo sul mercato.