Sparatoria a #Bruxelles. Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro della città. Ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 16, 2023

Il terrorista armato di kalashnikov di #Bruxelles sarebbe questo tunisino che ha pubblicato un video di rivendicazione dell'attacco mortale sul suo profilo Facebook a nome dell'ISIS. È ancora a piede libero. #terrorismo — Matteo Pugliese (@MatteoPugliese) October 16, 2023

, capitale dele sede della gara tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni a Euro 2024: nel tardo pomeriggio un uomo di nazionalità tunisina armato di kalashnikov si è recato in centro e ha aperto il fuoco al grido di "Allah Akhbar",, mentre l'attentatore, che ha rivendicato la paternità della sparatoria con un video postato su facebook a nome dell'ISIS, è fuggito in motorino ed è ancora a piede libero.