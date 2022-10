Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Arriva da Kabul una notizia che ha sconvolto la giornata odierna, in un momento di già grande tensione a livello mondiale. Come riportato da diverse fonti, tra cui Emergency, alle ore 13:45 locali (intorno alle 10:30 ora italiana)Stando a quanto riportato via Twitter da Massoud Hossaini, giornalista operante per l’agenzia di stampa francese Agence France Press, il bilancio sarebbe di, ma sono numeri che sembrano destinati a salire. Secondo Hossaini, tra le vittime vi sarebbero anche volti noti: su tutti, uno dei leader dell’omonima rete terroristica Haqqani.Emergency Italia ha commentato l’attentato definendoloe che sono in tutto 23 gli “episodi che sono stati gestiti dall’inizio dell’anno”. La moschea appartiene, insieme al ministero dell’Interno, ad un complesso architettonico situato nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Kabul; questo complesso ospita anche al proprio interno la sede delle forze dell’ordine afghane. Gli unici commenti riguardanti l’accaduto da parte del ministero giungono dal portavoce Abdul Nafi Takor, sempre via Twitter: “Vi è purtroppo stata un’esplosione nella moschea adiacente, al cui interno stavano pregando lavoratori e visitatori del ministero. In seguito, saranno condivisi altri dettagli.” ha dichiarato.L’evento odierno ha confermato come; risale, infatti, a circa una settimana fa il primo dei due attacchi nel giro di poco tempo, che è costato la vita adin una scuola del quartiere Dasht-e-Barchi. Questi soltanto gli ultimi dei vari episodi di violenza che sono successi dopo la, il 15 agosto 2021. È ormai evidente come l’Afghanistan sia un paese in forte crisi economica e sociale e che sta affrontando l’ennesima pagina nera della sua storia, con un sistema sanitario al collasso per le varie vittime di guerra che ogni giorno popolano gli ospedali della capitale e dei dintorni; in base al censimento compiuto, i ricoveri nell’ultimo anno svelati da Emergency sono stati oltre 16.000, di cui il 90% vittime di guerra.