Almeno 182 persone sono morte a Malang, nella provincia indonesiana di Giava Orientale, a seguito degli scontri scoppiati allo stadio Kanjuruhan al termine del match perso per 3-2 dalla squadra di casa, l'Arema, contro il Persebaya Surabaya. Gli incidenti sono scoppiati perché i tifosi dell’Arema, hanno invaso il campo furiosi per la prima sconfitta dopo 20 anni contro gli accerrimi rivali del Persebaya.



«Negli scontri sono morte 182 persone, due delle quali sono agenti di polizia. Trentaquattro persone sono morte all’interno dello stadio e le altre sono morte in ospedale», ha dichiarato il capo della polizia di Giava Orientale, Nico Afinta. I feriti, secondo i bilanci provvisori, sono oltre 200. Si tratta di uno dei più sanguinosi incidenti mai avvenuti all’interno di un impianto sportivo.