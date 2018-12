. Non perché ha battuto 3-0 l’Empoli - alla terza sconfitta consecutiva, i toscani rischiano di farsi risucchiare in zona B - e nemmeno perché si è riproposto lassù, a due punti dal Milan, vicino ai posti che valgono l’Europa. Niente di tutto questo, che comunque un significato ce l’ha.Se il Torino comincia a far paura, è perché. Con l’Empoli hanno giocato un incontro buono, in particolare il capitano, ma non hanno fatto la differenza in fase realizzativa. I gol li hanno segnati N’Koulou (allo scadere del primo tempo, ha spianato la strada verso il successo), De Silvestri e Iago Falque (due splendide conclusioni da lontano nella ripresa). Belotti ha lavorato per i compagni e colpito un palo, Zaza ha solo lottato. Però hanno dato incoraggianti segnali di crescita, tutt'e due.



Ecco, ommaginate se questa squadra (che ha la quarta difesa della serie A) dovesse ritrovare il Belotti di due stagioni fa, quello da cento milioni di euro, e lo Zaza che riusciva a trovare spazio perfino nella Juve degli scudetti. Loro due, da aggiungere al redivivo (e forse sottovalutato) Iago Falque, uno che quando sta bene è quasi sempre decisivo. A quel punto i granata potrebbero davvero puntare a traguardi inimmaginabili, perfino - perché no? - alla Champions. Anche perché la loro posizione in classifica sarebbe già oggi decisamente migliore se non fossero stati bersagliati più di chiunque altro dagli errori di arbitri e Var (non lo dicono Mazzarri e Cairo, lo ribadisce la nostra classifica dedicata all'argomento).



Sabato il Torino gioca a Roma contro la Lazio: una sfida che diventa fondamentale nella crescita dei granata e delle loro ambizioni. Quanto all'Empoli, l'effetto Iachini sembra essere svanito. Al di là delle tre sconfitte consecutive (aveva perso anche con Fiorentina e Samp), inquieta l'inconsistenza della squadra, che sembra vivere di fiammate giovanili, salvo spegnersi d'improvviso. Troppo. E ha nuovamente perso Krunic, che si è fatto stupidamente espellere. Sicuri che Andreazzoli non diventi un rimpianto?



@steagresti



IL TABELLINO



Torino-Empoli 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 44’ p.t Nkoulou (T), 4’ s.t De Silvestri (T), 30’ s.t. Falque (T)



Assist: 44’ p.t. Baselli (T), 4’ s.t. Falque (T),



Torino (3-4-1-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon (33’ s.t. Lukic), Baselli (26’ s.t. Meité), Aina; Falque (35’ s.t. Berenguer); Zaza, Belotti. All. Mazzarri



Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta (9’ s.t. Rasmussen); Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré (18’ s.t. Zajc), Antonelli; Mraz (5’ s.t. La Gumina), Caputo. All. Iachini.



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 19’ p.t. Rincon (T), 42’ p.t Veseli (E), 11’ s.t. Silvestre (E), 26’ s.t Di Lorenzo (E)



Espulsi: 44’ s.t. Krunic (E)