Attento Milan, su Lopetegui torna il West Ham: l'indiscrezione dall'Inghilterra

Ilattende ancora di scoprire chi sarà il prossimo allenatore, considerando l'addio di Stefano Pioli al termine della stagione.Gli ultimi giorni sono stati agitati dalla protesta dei tifosi rossoneri, contrari all'idea di vederein panchina e che spingono affinché Gerry Cardinale viri su un altro profilo, quello di Antonio Conte.Al netto della rivolta della tifoseria, Lopetegui resta uno dei nomi più caldi per la panchina del Milan, ma per il tecnico basco torna a farsi sentire la concorrenza della Premier League.- A lanciare l'indiscrezione è Jacob Steinberg, giornalista di The Guardian: ilsta considerando di nuovo attivamente la possibilità di scegliere Lopeteguicome allenatore e successore die, secondo il giornalista britannico, le possibilità che il basco firmi per il Diavolo sono in discesa rispetto a un paio di giorni fa.

- Lopetegui il primo nome, ma non l'unico sulla lista del Milan. Come alternative all'ex Porto, Nazionale spagnola, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton resistono altre due candidature principalmente: quella di, ex Roma oggi al Wolverhampton, e quella di, ex centrocampista rossonero ai saluti con l'Anversa. Più lontanodel Bologna, su cui è forte la Juventus.