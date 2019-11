Secondo quanto riportato dal Sun, anche Tottenham e Arsenal sarebbero pronte ad inserirsi per aggiudicarsi il terzino sinistro del Benfica ​Alex Grimaldo. Nei giorni scorsi il quotidiano portoghese A Bola aveva riferito che il Napoli era il club che con più decisione stava trattando lo spagnolo ex Barcellona. Tuttavia, sempre dal Portogallo, mettono in guardia sul prezzo richiesto dal Benfica: 40 milioni di euro per lasciar partire il classe '95.