Nel corso della trasmissione di Rai 3 "Rabona", condotta da Andrea Vianello, l'ex presidente del Torino, investito e ucciso il 15 ottobre 1967 proprio da Romero. "Io ho sofferto molto. Ma so che ha sofferto anche lui, in modo diverso.", ha dichiarato la signora Meroni.Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Romero ha confessato le sue emozioni: ". Poche parole. Alcuni ex granata, Zaccarelli o Cravero, mi fecero sapere che la signora avrebbe avuto piacere a parlarmi. Alla vigilia di Natale le telefonai. La prossima settimana andrò a trovarla a Como. Le regalerò un libro, “Demoni” di Alessandro Alciato, spiega bene cosa ho dentro.".Segue ancora il Torino? "Allo stadio no. L’ultima resta Torino-Perugia del 2005. C’è un fastidio estetico che mi respinge. Per me il Torino ha la maglia granata girocollo, senza scritte, i calzoncini bianchi e i calzettoni neri con bordo granata".C'è mai stato un nuovo Meroni? ". Stessi calzettoni giù. Forse il paragone, a pochi anni dalla tragedia, lo ha condizionato. Io ritenevo il Mondo superiore a Pulici e litigavo per questo. Lentini? Sì, forse aveva qualcosa. Ma come Gigi Meroni, mai più nessuno".Se mi sale ancora la tristezza?. Ma l’incontro con sua sorella mi porterà un po’ di pace".