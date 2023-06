L'Arabia Saudita tenta Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese, riferisce Sport Zone, sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo economico con il fondo di investimento statale saudita e la sua destinazione potrebbe essere l'Al Ahly o l'Al Shabab. Tuttavia, il centravanti del Chelsea vorrebbe giocare ancora un altro anno in Europa e ha dato la priorità al Barcellona: Auba aspetterà i blaugrana, ma non per molto.