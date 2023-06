Il portiere dellaEmilha vissuto la cessione della Sampdoria come una vera e propria liberazione. Il numero uno blucerchiato, fuori per un'operazione alla spalla negli ultimi mesi, è però entusiasta del cambio di rotta del club: "Per la Sampdoria penso che il passaggio di proprietà sia stataha detto a Il Secolo XIX. "So che mancano ancora dei passaggi all’ufficialità, mi auguro che ci sia un f. Siamo andati a un passo dalla catastrofe. A maggior ragione ci vuole un futuro programmato, strutturato e serio. La Sampdoria è una cosa seria. Ultimamente invece non si aveva più questa sensazione"Audero ha parlato anche del suo infortunio: "Se fossi un calciatore di movimento sarei già convocabile.. Da tre settimane ho iniziato ad allenarmi gradualmente in campo con il preparatore De Bernardin, uscite, parate a terra. Mentalmente l’infortunio è dimenticato. Sono in discesa, ma una discesa dove bisogna accelerare.. Se uno mi guarda da fuori capisce, se vai nello specifico, che non sono ancora a posto. Tuffarmi non è un problema, ma il volo plastico non lo faccio ancora.se non il primo giorno, almeno durante. È fondamentale partire con la condizione fisica giusta».A proposito del ritiro, e il mercato? "Mi girano delle pagine e io le leggo. Rispondo, “Sanno tutto gli altri evidentemente. Io, niente”.Non sarebbe corretto e non ne ho la volontà. Penso a recuperare, aspetto anche diÈ normale che i nomi dei calciatori della Sampdoria girino già ora, è una conseguenza della situazione societaria".