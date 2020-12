Era appena lo scorso Natale, chi avesse messo la mascherina l'avremmo pensato insensatamente burlone, uno fuor di qualcosa. Appena un Natale dopo, questo Natale, chi è con la mascherina è sano, soprattutto di mente.



Lo scorso Natale tavolate a più famiglie insieme e lo stare invece in pochi era sinonimo e sintomo di profonda tristezza. Lo scorso Natale abbracci e brindisi e baci e scartar pacchetti dei regali passandoli di mano in mano. E giochi da tavola cui giocavano più o meno tutti passandosi carte, cartelle, fiches, fagioli... Chi avesse deterso e disinfettato le sue di mani sarebbe stato giudicato un maleducato o quasi o uno affetto da disturbo compulsivo all'igiene. O entrambe le cose insieme. Questo Natale porgere il disinfettante per le mani è atto di cortesia civile.



Era appena Natale scorso e si stava insieme. Insieme senza limiti e pensieri. Quasi non ce lo si ricorda più com'era, quasi occorre pensarci su qualche secondo per ricordarlo com'era. Quindi un augurio, augurio davvero: che questo sia davvero il primo e davvero l'ultimo Natale con la mascherina. Che lo sia davvero quest'anno il Natale con la mascherina in tutte le sue forme, la prudenza e la consapevolezza soprattutto. E augurio che davvero, grazie alla scienza e alla medicina, sia davvero l'ultimo Natale così. Augurio sia questo il primo e l'ultimo Natale in mascherina. Il prossimo Natale auguri di tanti... insieme.