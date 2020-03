che oggi possiamo definire come. Nato a Camas (Andalusia), cresce calcisticamente necon cui colleziona in Liga 39 presenze e 2 reti, per poi trasferirsi ai Blancos nel 2005.Inizia subito ad assumere un ruolo di primo piano, cominciando da terzino destro e mostrando un’ottima tecnica individuale; alla prima stagione sigla 4 gol in 33 presenze; dalla stagione 2010-2011 in poi comincia a giocare anche da centrale difensivo, quello che è il suo ruolo attualemostrando quella mentalità vincente che bisogna avere per vestire la maglia delle Merengues.Nessuno meglio di lui incarna lo spirito vincente del Real Madrid, uno spirito elitario che porta a non arrendersi mai.- Parlando di numeri, Sergio Ramos con la Camiseta Blanca ha conquistato 21 trofei: 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppe spagnole, 2 Coppe del Re, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee e 4 Coppe del mondo per club. A livello personale ha collezionato (fra tutte le competizioni) fin ora 640 presenze e 91 reti con il Real, conquistando anche il posto nell’ All-Star Team dei mondiali 2010, nella top 11 degli Europei 2012 e nella squadra della stagione della Champions League per 4 volte, miglior difensore della Liga spagnola per 4 volte, miglior giocatore della Coppa del mondo per club nel 2014 oltre che miglior difensore dell’anno per 2 volte.. È altrettanto vero che è un difensore duro, spesso irruento, solito a cartellini di troppo, spesso rossi (detiene il record negativo dei cartellini collezionati nella storia del club in Liga, in Champions e anche in Nazionale). Rosso però non è solo il colore dei cartellini che vede spesso alzato davanti a lui dall’arbitro, ma è anche il colore della maglia della sua Nazionale di cui è il capitano e con cui è diventato il giocatore più vincente di sempre nella storia della selezione. Ramos ha raggiunto quota 122 vittorie con la maglia delle Furie Rosse, un record destinato ad aumentare, come quello dei gol, attualmente 21. Con la Spagna vanta il trofeo più importante, il mondiale (Sudafrica 2010) e due Europei (2008-2012). Spesso è stato definito arrogante dentro al rettangolo di gioco, ma la sua arroganza è in realtà consapevolezza nei propri mezzi, ed essendo diventato simbolo assoluto del madridismo, ha trasformato questa sua superiorità in una versione sana, che giova non soltanto a lui, ma a tutta la squadra, penalizzando, quasi sempre, chi lo affronta da avversario.Ramos potrebbe anche pensare di lasciare i Blancos e terminare la sua avventura da condottiero del popolo del Bernabeu e da eterno rivale del Barcellona.