Il presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas è molto preoccupato. Lo stop al campionato imposto dal governo francese lo terrà fuori dalle prossime competizioni europee e creerà un danno economico non indifferente. Tanto da scatenare la sua dura reazione, con tanto di cause legali pronte a scattare nei confronti della Ligue 1. Ma il pensiero del numero uno del club transalpino è rivolto anche al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, di cui Aulas rivela la data a RTLFoot.



"La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo", ha dichiarato. La prospettiva che la Serie A possa ripartire a metà giugno e la conferma della cancellazione del campionato francese offrirebbero alla Juve di Sarri, secondo Aulas, un vantaggio troppo grande per provare a ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata nel match d'andata.