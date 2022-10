Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Le società che hanno fatto riscontrare delle irregolarità sono state quasi trenta, ma quelle maggiormente note corrispondono amentre alle altre 25 è stato soltanto chiesto di fornire delle informazioni per chiarire meglio se vi fossero state delle violazioni relative ai vincoli di tutela dei clienti a partire dalla primavera del 2022., il quale implica la sospensione di ogni modifica riguardante i contratti di diffusione delle risorse fino al 30 aprile 2023 qualora eventuali cambiamenti non fossero stati apportati prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto.Dopo aver ascoltato la versione e la difesa delle 4 società maggiormente coinvolte, l’Antitrust si troverà a dover scegliere o meno se continuare nella procedura istruttoria; studiando in modo più approfonditosi riesce comunque a risalire a differenti violazioni.avrebbe messo i propri clienti di fronte a un bivio: scegliere se chiudere il rapporto con l’azienda o accettare condizioni peggiori in un nuovo contratto mentre Dolomiti avrebbe voluto cambiare il costo delle forniture prima del decreto entrato in vigore il 10 agosto scorso: l’azienda avrebbe evitato problemi solo se avesse effettivamente applicato tali costi nuovi prima di tale data.avrebbero presentato delle condizioni maggiormente svantaggiose come alternativa ad un eventuale risoluzione del contratto da parte del cliente. Inoltre, Iberdrola e Dolomiti avrebbero pure asserito di avere solo energia arrivata da fonti rinnovabili tramite una comunicazione non veritiera e che, dunque, dovrebbe escludere eventuali aumenti nei costi.