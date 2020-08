Il Milan cerca un terzino destro sul mercato. In uscita c'è uno tra Conti e (più probabilmente) Calabria. In entrata il club rossonero è tornato sulle tracce di Serge Aurier. Il nazionale ivoriano (classe 1992) è sotto contratto fino a giugno 2022 col Tottenham, che tre anni aveva investito 25 milioni di euro per acquistarlo dal Paris Saint-Germain.



Ora Mourinho non si oppone alla sua cessione, ma parte da una richiesta da 20 milioni di euro. Cifra considerata eccessiva dal Milan, che per abbassare il prezzo fa leva sulla volontà del calciatore, che ha già dato il proprio ok al trasferimento in Italia. Aurier è stato compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic per due stagioni ai tempi del PSG.